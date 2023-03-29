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29 марта, 16:04

Изуродовал лицо: За жестокое убийство девушки-репетитора в Москве ищут её бойфренда

Стали известны подробности убийства девушки-репетитора в Москве, под подозрением её сожитель

<p>Убитая Анна. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/42803" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Убитая Анна. Фото © Mash

По подозрению в жестоком убийстве 24-летней девушки-репетитора на Бескудниковском бульваре в Москве разыскивается её молодой человек. Как стало известно Mash, на теле жертвы множество ножевых ранений, шесть из которых только на лице.

Место убийства девушки на Бескудниковском бульваре в Москве. Фото © Mash

Место убийства девушки на Бескудниковском бульваре в Москве. Фото © Mash

В съёмной квартире на севере города девушка проживала вместе с бойфрендом. В 2022 году Анна Л. окончила Волгоградский педагогический университет и полгода назад переехала в Москву. Последние полгода девушка подрабатывала репетитором английского и немецкого языков.

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве женщины были задержаны четверо несовершеннолетних. Предположительно, дочь-школьница решила заказать собственную мать подросткам-"киллерам".

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Андрей Бражников
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