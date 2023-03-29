Изуродовал лицо: За жестокое убийство девушки-репетитора в Москве ищут её бойфренда

По подозрению в жестоком убийстве 24-летней девушки-репетитора на Бескудниковском бульваре в Москве разыскивается её молодой человек. Как стало известно Mash, на теле жертвы множество ножевых ранений, шесть из которых только на лице.

Место убийства девушки на Бескудниковском бульваре в Москве. Фото © Mash

В съёмной квартире на севере города девушка проживала вместе с бойфрендом. В 2022 году Анна Л. окончила Волгоградский педагогический университет и полгода назад переехала в Москву. Последние полгода девушка подрабатывала репетитором английского и немецкого языков.

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".