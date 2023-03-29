Тело убитой девушки обнаружено в квартире на севере Москвы
Тело 24-летней девушки обнаружено в квартире на севере Москвы. Фото © t.me / СУ СК РФ по городу Москве
В одной из квартир на севере Москвы найдена убитой 24-летняя девушка, на месте трагедии работают следователи. Об этом пишет СК РФ по региону.
"По данным следствия, 29 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре в городе Москве, обнаружено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти", — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Следствию предстоит восстановить полную картину случившегося.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве женщины задержаны четверо несовершеннолетних. Предположительно, дочь-школьница решила "заказать" собственную мать подросткам-"киллерам".