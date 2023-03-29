Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 14:52

Тело убитой девушки обнаружено в квартире на севере Москвы

<p>Тело 24-летней девушки обнаружено в квартире на севере Москвы. Фото © t.me / <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1777325/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по городу Москве</a></p>

Тело 24-летней девушки обнаружено в квартире на севере Москвы. Фото © t.me / СУ СК РФ по городу Москве

В одной из квартир на севере Москвы найдена убитой 24-летняя девушка, на месте трагедии работают следователи. Об этом пишет СК РФ по региону.

"По данным следствия, 29 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре в городе Москве, обнаружено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Следствию предстоит восстановить полную картину случившегося.

Убившую двух сыновей мать из Екатеринбурга похоронили отдельно от детей

Убившую двух сыновей мать из Екатеринбурга похоронили отдельно от детей

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве женщины задержаны четверо несовершеннолетних. Предположительно, дочь-школьница решила "заказать" собственную мать подросткам-"киллерам".

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров