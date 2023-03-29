Тело убитой девушки обнаружено в квартире на севере Москвы

В одной из квартир на севере Москвы найдена убитой 24-летняя девушка, на месте трагедии работают следователи. Об этом пишет СК РФ по региону.

"По данным следствия, 29 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре в городе Москве, обнаружено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Следствию предстоит восстановить полную картину случившегося.