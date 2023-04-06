Ложь матери едва не стоила жизни её малолетней дочери в Карелии

В Карелии в одном из медучреждений во время операции едва не погибла школьница из-за безответственного отношения её матери. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По его словам, ученице начальной школы сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Её проводят на пустой желудок, и накануне врач предупредил об этом родителей. Перед операцией он настойчиво спросил у матери девочки, пил ли ребёнок воду, употреблял ли пищу. В ответ на это женщина заявила, что все требования были соблюдены.

"Все необходимые медицинские мероприятия, включая зондирование желудка, ребёнку были сделаны. Затем девочка оказалась на операционном столе. Во время наркоза и в конце процедуры она вдруг резко посинела, из носа и рта потекло очень много воды. И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребёнок мог умереть", — написал Охлопков.

Через некоторое время после усилий врачей девочка задышала и пришла в норму. Она сообщила, что утром выпила стакан воды. После этого мать ребёнка, улыбаясь, подтвердила её слова.