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6 апреля, 07:50

"Он был ещё живой": Родные умершего из-за сухарика мальчика обвинили медиков в равнодушии

Родные мальчика, погибшего из-за сухарика под Тулой, раскрыли детали трагедии

Родственники ребёнка, который подавился сухариком и умер в Тульской области, считают, что его можно было спасти. Об этом пишет "Тульская служба новостей".

Когда мальчик подавился, мать понесла его в больницу на руках. По словам членов семьи, одна из медработниц отнеслась к маленькому пациенту равнодушно.

"Он был ещё живой. Медсестра не реагировала, а продолжала брать кровь из вены у другого пациента, по-хамски общалась с матерью", — говорит родственница погибшего ребёнка.

В Омске ребёнок едва не погиб, подавившись куском стекла из мороженого

В Омске ребёнок едва не погиб, подавившись куском стекла из мороженого

При этом медики говорят, что мальчику оказали помощь вовремя, однако это не помогло. Сейчас по факту смерти ребёнка проводит проверку региональное Следственное управление СК.

Напомним, в одном из посёлков в Тульской области пятилетний ребёнок решил поесть обычные сухарики, но случайно подавился. Через некоторое время он скончался, врачам не удалось его спасти.

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Илья Суриков
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