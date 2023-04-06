"Он был ещё живой": Родные умершего из-за сухарика мальчика обвинили медиков в равнодушии

Родственники ребёнка, который подавился сухариком и умер в Тульской области, считают, что его можно было спасти. Об этом пишет "Тульская служба новостей".

Когда мальчик подавился, мать понесла его в больницу на руках. По словам членов семьи, одна из медработниц отнеслась к маленькому пациенту равнодушно.

"Он был ещё живой. Медсестра не реагировала, а продолжала брать кровь из вены у другого пациента, по-хамски общалась с матерью", — говорит родственница погибшего ребёнка.

При этом медики говорят, что мальчику оказали помощь вовремя, однако это не помогло. Сейчас по факту смерти ребёнка проводит проверку региональное Следственное управление СК.