В Омске ребёнок едва не погиб, подавившись здоровым куском стекла из мороженого

Ребёнок из Омска, решивший перекусить любимым лакомством, едва не погиб, подавившись стеклом из мороженого. О вопиющей ситуации рассказала его мама в социальной сети "ВКонтакте".

По её словам, всё произошло несколько дней назад. Ребёнок стал есть мороженое местного производителя, но вместо молочной консистенции во рту оказалось стекло, которое он раскусил.

"Внутри ванильного рожка был огромный кусок стекла. Мороженое ел ребёнок, раскусил, но выплюнул. По счастливой случайности не случилось беды. Не каждый ребёнок может сориентироваться", — призналась мать.

Признание женщины вызвало широкий ажиотаж. Пользователи стали требовать привлечь к ответственности производителей и подать на них жалобу, однако ответ от компании не заставил себя долго ждать. Так, в комментариях к записи представители изготовителя мороженого "Сибхолод" заявили, что на производстве осуществляется жёсткий контроль всего сырья, но в ситуации пообещали разобраться.