В Москве школьник опьянел из-за съеденного на завтрак йогурта

В Москве школьник опьянел после того, как позавтракал дома йогуртом. Как пишет телеграм-канал Mash, в результате мальчик попал в больницу.

Странное поведение пятиклассника заметили другие ребята. Они обратили внимание на то, что у ребёнка начал заплетаться язык, а моторика и вовсе пошла под откос. После того как у школьника пошла кровь из носа, учителя решили вызвать скорую.

Мальчика госпитализировали и взяли анализ крови. Он показал наличие в организме этанола, поэтому к делу привлекли полицейских. Те выяснили, что у ребёнка заболевание печени — жировой гепатоз. Организм не смог переварить съеденный на завтрак йогурт, из-за чего выбросил в кровь эндогенный спирт.