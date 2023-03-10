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10 марта, 06:59

В Москве школьник опьянел из-за съеденного на завтрак йогурта

В Москве школьник опьянел после того, как позавтракал дома йогуртом. Как пишет телеграм-канал Mash, в результате мальчик попал в больницу.

Странное поведение пятиклассника заметили другие ребята. Они обратили внимание на то, что у ребёнка начал заплетаться язык, а моторика и вовсе пошла под откос. После того как у школьника пошла кровь из носа, учителя решили вызвать скорую.

Мальчика госпитализировали и взяли анализ крови. Он показал наличие в организме этанола, поэтому к делу привлекли полицейских. Те выяснили, что у ребёнка заболевание печени — жировой гепатоз. Организм не смог переварить съеденный на завтрак йогурт, из-за чего выбросил в кровь эндогенный спирт.

В Ростове-на-Дону мальчик два года проходил с портновской булавкой в лёгком

В Ростове-на-Дону мальчик два года проходил с портновской булавкой в лёгком

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге любопытный школьник решил попробовать сушёные мухоморы и попал в больницу с отравлением.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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