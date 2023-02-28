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28 февраля, 10:17

В Петербурге любопытный школьник попал в больницу, отведав сухих мухоморов

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после употребления мухоморов

В Санкт-Петербурге на улице Подвойского ученик 9-го класса наелся сухих мухоморов и попал в больницу. По данным 78.ru, его доставили к врачам в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Собрал грибы его знакомый, а пострадавший решил узнать эффект от их употребления.

Сообщается, что семья подростка полная, характеризуется положительно. Сам он на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Москвичка попала в больницу после употребления купленных на Wildberries мухоморов

Москвичка попала в больницу после употребления купленных на Wildberries мухоморов

Ранее наелся ядовитых грибов и был госпитализирован другой любопытный представитель молодёжи — 19-летний москвич с фамилией Мухоморов. Примечательно, что им заинтересовались правоохранители: они хотят выяснить, нет ли в его действиях состава 228 статьи УК РФ — "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков".

Обложка ©

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Матвей Константинов
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