В Петербурге любопытный школьник попал в больницу, отведав сухих мухоморов
В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после употребления мухоморов
В Санкт-Петербурге на улице Подвойского ученик 9-го класса наелся сухих мухоморов и попал в больницу. По данным 78.ru, его доставили к врачам в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Собрал грибы его знакомый, а пострадавший решил узнать эффект от их употребления.
Сообщается, что семья подростка полная, характеризуется положительно. Сам он на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.
Ранее наелся ядовитых грибов и был госпитализирован другой любопытный представитель молодёжи — 19-летний москвич с фамилией Мухоморов. Примечательно, что им заинтересовались правоохранители: они хотят выяснить, нет ли в его действиях состава 228 статьи УК РФ — "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков".
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