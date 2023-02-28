В Петербурге любопытный школьник попал в больницу, отведав сухих мухоморов

В Санкт-Петербурге на улице Подвойского ученик 9-го класса наелся сухих мухоморов и попал в больницу. По данным 78.ru, его доставили к врачам в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Собрал грибы его знакомый, а пострадавший решил узнать эффект от их употребления.

Сообщается, что семья подростка полная, характеризуется положительно. Сам он на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.