19-летний москвич Мухоморов съел мухоморы и едва не умер от отравления

Москвич с фамилией Мухоморов попал в больницу после сильнейшего отравления мухоморами. Историю 19-летнего парня из Северного Медведкова публикует SHOT.

Придумывая себе досуг, Андрей не мог предположить, что всё закончится реанимацией. После употребления ярких грибов ему стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. В итоге Мухоморова госпитализировали в токсикореанимацию НИИ Склифосовского.

В настоящее время с ним работают врачи. Также к делу подключилась полиция. Правоохранители теперь разбираются, что толкнуло Андрея на опасные развлечения и нет ли в этой истории состава 228-й статьи УК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков".