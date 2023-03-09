В Ростове-на-Дону мальчик два года проходил с портновской булавкой в лёгком

Врачи Областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону удалили из лёгкого 11-летнего мальчика иголку, с которой он проходил два года. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава Ростовской области. По данным ведомства, операция прошла успешно, школьник идёт на поправку.

Иголка, обнаруженная в лёгком ребёнка. Фото © Telegram / Минздрав Ростовской области

"Обследование выявило наличие инородного тела в правом лёгком. Ребёнок признался: два года назад он "вдохнул" иголку — портновскую булавку и никому об этом не сказал. Мальчика ничего не беспокоило в течение двух лет", — говорится в сообщении.

В результате в больницу он попал с высокой температурой и болью в груди. Как объяснил заведующий хирургическим отделением ОДКБ, главный детский хирург Минздрава РО Глеб Новошинов, за два года иголка капсулировалась в базальных сегментах правого лёгкого. В результате врачи встали перед выбором: найти её пальцами и вытащить или же удалить сегмент органа, что в результате негативно скажется на здоровье ребёнка.

"Благодаря многолетнему опыту Калуст Геворкович Франциянц тактильно обнаружил инородное тело и удалил его", — добавил Новошинов.