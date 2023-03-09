В Санкт-Петербурге врачи спасли девушку, которая попала под КамАЗ

В Санкт-Петербурге медики Мариинской больницы спасли пациентку, которая получила серьёзные травмы после ДТП с КамАЗом: полтора года назад 22-летняя девушка на велосипеде попала под большегруз.

В результате аварии у девушки был открытый перелом костей таза и обширная отслойка кожи на бедре. Хирурги больницы рассказали, что столкнулись с таким впервые.

"Я 20 лет здесь работаю и впервые такое увидел. Мы с такой обширной отслойкой кожи никогда не встречались. Перед нами была огромная рана с большим поражением, необходимо было быстро принять правильное решение, от этого зависела жизнь пациентки", — сказал врач-хирург Мариинской больницы, доктор медицинских наук Александр Оглоблин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

В этот период главврач больницы Анатолий Завражнов был в командировке, однако по телефону распорядился удалить кожу и убрать её в холод. На следующий день он вернулся и приступил к операции, которая длилась более четырёх часов. Девушке делали пластику кожи и собирали ей раздробленный таз, в который установили специальные крючки и винты.

На данный момент пострадавшая петербурженка может ходить на двух ногах. Врачи говорят, что она даже сможет рожать, но через кесарево сечение. Девушка преподаёт испанский язык. Она часто заходит к врачам, чтобы поблагодарить их.