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9 марта, 10:29

В Подмосковье врачи спасли девушку, в желудке которой находился волосяной "комок-убийца"

Подмосковные врачи достали из желудка пациентки килограммовый комок волос длиной 45 см

В подмосковном Раменском врачи спасли 22-летнюю пациентку, достав из её желудка комок волос длиной 45 сантиметров и весом около одного килограмма. Подробности истории сообщает Mash.

Извлечённый из желудка пациентки ком волос. Фото © Telegram / Mash

Извлечённый из желудка пациентки ком волос. Фото © Telegram / Mash

Как заметил заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев, пациентка поступила к ним с резкими болями в животе и постоянной тошнотой. В итоге врачи провели обследование и обнаружили в желудке огромный комок волос. Девушку экстренно прооперировали и достали из живота инородное тело. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

В Подмосковье врачи извлекли из желудка девушки трёхкилограммовый комок волос

В Подмосковье врачи извлекли из желудка девушки трёхкилограммовый комок волос

Ранее Лайф рассказывал, что в Казахстане врачи извлекли килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки, которая любит грызть кончики.

Обложка ©

ТАСС / News.ru / Сергей Булкин

Артур Белкин
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