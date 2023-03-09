В Подмосковье врачи спасли девушку, в желудке которой находился волосяной "комок-убийца"

В подмосковном Раменском врачи спасли 22-летнюю пациентку, достав из её желудка комок волос длиной 45 сантиметров и весом около одного килограмма. Подробности истории сообщает Mash .

Как заметил заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев, пациентка поступила к ним с резкими болями в животе и постоянной тошнотой. В итоге врачи провели обследование и обнаружили в желудке огромный комок волос. Девушку экстренно прооперировали и достали из живота инородное тело. Сейчас она находится под наблюдением медиков.