В ДНР спасли пациента с неразорвавшейся миной в теле

В Донецкое территориальное клиническое медицинское объединение поступил пациент с неразорвавшейся миной в теле. Врачи спасли его, но перед операцией им пришлось надеть каски и бронежилеты. Об этом сообщил руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета профессор Андрей Корольков, работающий сейчас в Донбассе, в беседе с РИА "Новости".

"Привезли раненого с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Хирургам выдали бронежилеты, каски. <...> Слава богу, всё прошло успешно как для раненого, так и для хирурга", — сказал он.

По словам Королькова, в результате ничего не взорвалось и все остались живы, но при плохом развитии событий защита не помогла бы и оторвало бы руки. Сейчас пациент поправляется.