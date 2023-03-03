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3 марта, 13:23

В ДНР спасли пациента с неразорвавшейся миной в теле

Донецкие врачи в касках и бронежилетах достали взрыватель от мины из тела пациента

В Донецкое территориальное клиническое медицинское объединение поступил пациент с неразорвавшейся миной в теле. Врачи спасли его, но перед операцией им пришлось надеть каски и бронежилеты. Об этом сообщил руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета профессор Андрей Корольков, работающий сейчас в Донбассе, в беседе с РИА "Новости".

"Привезли раненого с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Хирургам выдали бронежилеты, каски. <...> Слава богу, всё прошло успешно как для раненого, так и для хирурга", — сказал он.

По словам Королькова, в результате ничего не взорвалось и все остались живы, но при плохом развитии событий защита не помогла бы и оторвало бы руки. Сейчас пациент поправляется.

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Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук
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