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3 марта, 13:00

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который случайно выстрелил себе в голову

В городе Видное Московской области врачи спасли мужчину с тяжёлым ранением головы. Как сообщает издание "Вести Подмосковья", 58-летний мужчина случайно выстрелил из травматического пистолета, когда его чистил, пуля попала в правое ухо.

Заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова рассказала, что инородное тело в правой височной кости обнаружили путём КТ-исследования. У пациента также диагностировали многооскольчатый перелом сосцевидного отростка.

"Это часть височной кости, к которой с наружной стороны крепятся основные мышцы лица и шеи, а с внутренней прилежит твёрдая мозговая оболочка", — пояснила она.

В Омской области сотрудник ППС случайно выстрелил в живот коллеге

В Омской области сотрудник ППС случайно выстрелил в живот коллеге

Медики своевременно достали пулю и отломки костей через повреждённое ухо. Это спасло раненого мужчину от внутричерепных патогенных осложнений. На данный момент пациент продолжает лечение в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф писал о том, что в Краснодарском крае школьница жила с металлической пулей в сонной артерии на протяжении семи месяцев.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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