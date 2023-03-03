В Подмосковье врачи спасли мужчину, который случайно выстрелил себе в голову

В городе Видное Московской области врачи спасли мужчину с тяжёлым ранением головы. Как сообщает издание "Вести Подмосковья", 58-летний мужчина случайно выстрелил из травматического пистолета, когда его чистил, пуля попала в правое ухо.

Заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова рассказала, что инородное тело в правой височной кости обнаружили путём КТ-исследования. У пациента также диагностировали многооскольчатый перелом сосцевидного отростка.

"Это часть височной кости, к которой с наружной стороны крепятся основные мышцы лица и шеи, а с внутренней прилежит твёрдая мозговая оболочка", — пояснила она.

Медики своевременно достали пулю и отломки костей через повреждённое ухо. Это спасло раненого мужчину от внутричерепных патогенных осложнений. На данный момент пациент продолжает лечение в больнице. Его жизни ничего не угрожает.