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15 февраля, 13:02

Девочка из Краснодарского края полгода проходила с пулей в сонной артерии

Школьница из Краснодарского края жила с металлической пулей в сонной артерии на протяжении 7 месяцев. Подробности происшествия сообщает "Рен-ТВ".

Инцидент произошёл в июле 2022 года. Девочка гуляла с друзьями в станице Медовская. Один из её приятелей взял с собой пневматическую винтовку, начал баловаться и стрелять. Оказалось, что одна из пуль попала в подростка, но она не обратила на это внимания.

Вскоре у школьницы начались проблемы со здоровьем, и по рекомендации нейрохирургов девочку решили отправить на обследование в Москву. В столице её прооперировали и извлекли из сонной артерии металлическую пулю от пневматического оружия.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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