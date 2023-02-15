Девочка из Краснодарского края полгода проходила с пулей в сонной артерии
Школьница из Краснодарского края жила с металлической пулей в сонной артерии на протяжении 7 месяцев. Подробности происшествия сообщает "Рен-ТВ".
Инцидент произошёл в июле 2022 года. Девочка гуляла с друзьями в станице Медовская. Один из её приятелей взял с собой пневматическую винтовку, начал баловаться и стрелять. Оказалось, что одна из пуль попала в подростка, но она не обратила на это внимания.
Вскоре у школьницы начались проблемы со здоровьем, и по рекомендации нейрохирургов девочку решили отправить на обследование в Москву. В столице её прооперировали и извлекли из сонной артерии металлическую пулю от пневматического оружия.
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