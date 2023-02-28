В Омской области сотрудник ППС случайно выстрелил в живот коллеге

В Омской области сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) отдела МВД по Калачинскому району случайно выстрелил в живот коллеге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошёл 27 февраля около 23:00 по местному времени в городе Калачинске, на улице Петра Ильичёва.

"Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району, находившийся на маршруте патрулирования на ул. П. Ильичёва г. Калачинска, допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги", — сообщили в МВД.

Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы с огнестрельным ранением брюшной полости. В МВД добавили, что назначена служебная проверка.

"По результатам проверки к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения со службы в ОВД будут привлечены сотрудник полиции, допустивший данный проступок, его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за служебную подготовку", — заявили в пресс-службе.