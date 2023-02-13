В Туве депутат застрелил на охоте местного жителя, перепутав его с животным

Депутат парламента Тувы Эчис-Балдир Нурзат застрелил на охоте человека, приняв его за животное, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В региональном СУ СК России подтвердили информацию об убийстве на охоте, однако в обнародованном релизе имя парламентария не упоминается. Там говорится, что подозреваемым признан 44-летний уроженец Эрзинского района.

"Подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки "Егерь ВПО-114" объект и приняв его за животное, произвёл выстрел, тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", — указано в сообщении ведомства.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.