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13 февраля, 10:41

В Туве депутат застрелил на охоте местного жителя, перепутав его с животным

Депутат парламента Тувы Эчис-Балдир Нурзат застрелил на охоте человека, приняв его за животное, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В региональном СУ СК России подтвердили информацию об убийстве на охоте, однако в обнародованном релизе имя парламентария не упоминается. Там говорится, что подозреваемым признан 44-летний уроженец Эрзинского района.

"Подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки "Егерь ВПО-114" объект и приняв его за животное, произвёл выстрел, тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", — указано в сообщении ведомства.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф сообщал, что в Тюменской области мужчина во время охоты выстрелил в сына. Инцидент произошёл в тот момент, когда отец перепутал мальчика с животным. К сожалению, от полученного ранения ребёнок скончался.

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VK / Эчис-Балдир Нурзат

Наталья Исакова
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