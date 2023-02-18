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18 февраля, 10:04

На Ямале сотрудник агрофермы случайно застрелил человека вместо оленя

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудник местной агрофермы случайно застрелил местного жителя во время отстрела оленей. Об этом сообщает региональный главк СУ СКР.

По данным ведомства, инцидент произошёл 16 февраля в 80 километрах от села Толька, когда 39-летний сотрудник занимался отстрелом ослабевших оленей. Однако в какой-то момент он случайно направил оружие в ту сторону, где находился мужчина 1992 года рождения, и выстрелил в него. От полученного ранения тот скончался. Возбуждено уголовное дело.

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Артур Белкин
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