На Ямале сотрудник агрофермы случайно застрелил человека вместо оленя

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудник местной агрофермы случайно застрелил местного жителя во время отстрела оленей. Об этом сообщает региональный главк СУ СКР.

По данным ведомства, инцидент произошёл 16 февраля в 80 километрах от села Толька, когда 39-летний сотрудник занимался отстрелом ослабевших оленей. Однако в какой-то момент он случайно направил оружие в ту сторону, где находился мужчина 1992 года рождения, и выстрелил в него. От полученного ранения тот скончался. Возбуждено уголовное дело.