Новосибирские врачи провели уникальную операцию и спасли женщину с металлическим винтом около аорты

В Новосибирске команды врачей двух федеральных медцентров спасли женщину со сломанной системой коррекции позвоночника, винт которой угрожал аорте. Об этом рассказали в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна Минздрава России (ННИИТО) в группе в VK.

По словам медиков, до 2010 года 32-летняя пациентка страдала тяжёлой патологией опорно-двигательного аппарата — идиопатическим грудопоясничным сколиозом IV степени с противоискривлением в грудном отделе. Хирурги провели ей коррекцию деформации, и девушка смогла жить абсолютно полноценной жизнью, дважды став матерью. Но в 2022 году она упала, получив травму с переломом стержней корректирующей металлической конструкции.

Тот самый винт. Фото © VK / Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

"В таких случаях конструкцию необходимо монтировать заново в ходе хирургического вмешательства. Однако сразу приступить к операции мешала другая находка: по данным компьютерной томографии, один из элементов крепежа — винт, стягивавший конструкцию, мигрировал после её поломки, и его кончик начал плотно контактировать с грудным отделом аорты", — отметил заведующий нейрохирургическим отделением № 2 ННИИТО, кандидат медицинских наук Алексей Пелеганчук.

Врач добавил, что технически убрать винт проблемы не составляло, но был велик риск повредить при этом аорту. А с учётом того что во время ортопедической операции пациент лежит на животе, внезапное кровотечение угрожало бы жизни женщины. В итоге было решено обратиться за консультацией к коллегам из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Специалисты разработали уникальную стратегию и решили провести операцию в два этапа.

Сначала сердечно-сосудистые хирурги под руководством доктора медицинских наук Олега Крестьянинова укрепили стенку аорты в зоне возможного повреждения: установили в сосуд специальный протез – стент-графт, изготовленный по индивидуальным размерам. Вторым этапом Пелеганчук совместно с другим хирургом Новосибирского НИИТО Артёмом Сорокиным перемонтировали транспедикулярную систему: удалили опасно расположенный винт и заменили стержни.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. После выписки она пройдёт восстановительное лечение в специализированном реабилитационном центре для пациентов, перенёсших операции на позвоночнике.