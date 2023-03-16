Новосибирские онкологи удалили опухоль, душившую пациентку

В Новосибирске онкологи провели успешную операцию по удалению опухоли, которая вызывала удушье у 28-летней пациентки. Как рассказали в пресс-службе Новосибирского онкологического диспансера, такие большие новообразования в грудной клетке — 12 сантиметров — встречаются редко.

Девушке диагностировали тимому — опухоль в средостении (центральное пространство грудной клетки между двумя плевральными полостями). Пациентка не знала о злокачественном новообразовании, поскольку тимома, как правило, долгое время никак себя не проявляет. Однако позже девушка заметила тахикардию, тяжесть в груди и приступы удушья.

"Тимома — это злокачественная опухоль из вилочковой железы. Сама железа — размером около пяти сантиметров, а вот новообразование, развившееся из неё, достигало 12 сантиметров. Оно сдавливало сердце девушки, вызывая приступы удушья и сердцебиения. Было принято решение об удалении опухоли вместе с вилочковой железой", — рассказал заведующий торакальным отделением Вадим Козлов.

Хирурги Вадим Козлов и Александр Миклин, а также анестезиолог Максим Башков успешно провели операцию открытым доступом: удалили опухоль через разрез в межреберье. В итоге пациентке даже не понадобилось наблюдение в условиях реанимации. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, врачи считают, что ей, скорее всего, не понадобится дальнейшее лечение, а только наблюдение у специалистов.