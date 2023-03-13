Московские онкологи спасли 13-летнего мальчика с опухолью размером с волейбольный мяч

Московские хирурги онкологического отделения Российской детской клинической больницы (РДКБ) РНИМУ имени Н.И. Пирогова удалили из груди 13-летнего мальчика опухоль размером с волейбольный мяч. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Там рассказали, что ребёнок попал на больничную койку с подозрением на пневмонию, однако последующие анализы помогли выявить, что в груди юного пациента находится злокачественное новообразование размером 20 х 15 х 20 сантиметров. Опухоль давила мальчику на лёгкое и органы средостения. В результате школьнику назначили курс химиотерапии, благодаря которой раковые клетки в большей степени погибли, а затем хирурги провели сложнейшую операцию.

Рентген грудной полости ребёнка до и после лечения. Фото © VK / Российская детская клиническая больница (РДКБ)

"В ходе операции мы скрупулёзно, миллиметр за миллиметром, отделили опухоль от всех прилегающих тканей и структур, после чего смогли удалить её единым блоком, не нарушив целостность капсулы", — рассказал Иван Скапенков, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения.

Сразу после удаления опухоли врачи отметили, как сдавленное лёгкое начало расправляться, а последовавшие исследования тканей подтвердили гибель злокачественных клеток. В настоящее время ребёнок находится на завершающем этапе реабилитации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.