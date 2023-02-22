В Одинцове врачи удалили девушке 10-килограммовую опухоль матки

В Одинцове хирурги удалили девушке огромную опухоль матки. По словам заместителя главного врача по онкологии областной больницы города Ивана Каприна, изначально 29-летняя пациентка обратилась с жалобами на повышенную температуру, тянущие боли и увеличенный в объёме живот. Уже в ходе обследования у неё обнаружили новообразование в левом яичнике диаметром около 20 сантиметров.

"Необходимо было действовать быстро, так как кистома в любой момент могла прорваться, а её содержимое попасть в стерильную брюшную полость, что грозило девушке летальным исходом. Мы извлекли гигантское новообразование объёмом около десяти килограммов, располагавшееся в органах малого таза", — рассказал он.

Операция продлилась три с половиной часа и завершилась успешно, извлечённую кистому отправили на исследование. Девушка чувствует себя удовлетворительно, ей назначили химиотерапию.