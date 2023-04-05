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5 апреля, 14:12

Пятилетний ребёнок насмерть подавился сухариками в Тульской области

В одном из посёлков в Тульской области ребёнок подавился сухариком и скончался на месте до приезда врачей. Трагедия случилась 3 апреля в Киреевском районе. В региональном Минздраве данную информацию подтвердили.

Пятилетний ребёнок решил поесть обычные сухарики, но случайно подавился. Притом мальчик находился вместе с родителями, которые тут же вызвали скорую. К сожалению, спасти ребёнка врачи не успели.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка, пишет региональное управление СК. Предварительно установлено, что "смерть наступила в результате употребления пищи, вызвавшей закрытие верхних дыхательных путей".

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Ранее в Санкт-Петербурге подросток скончался в собственной кровати, тело 15-летнего сына обнаружила его мать. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной смерти мальчика.

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Ирина Фальке
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