Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 07:41
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В Петербурге подросток скончался в собственной кровати

Подросток скончался в квартире на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. При этом в доме были найдены бутылки из-под безалкогольных напитков, пишет 78.ru.

Тело 15-летнего сына обнаружила его мать. Накануне утром родители ушли на работу и не стали будить подростка, поскольку у него каникулы. Около 13:30, не дозвонившись до ребёнка, мать приехала домой и нашла его в кровати без признаков жизни.

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В Симферополе школьник умер после пробежки на уроке физкультуры

При этом накануне школьник из дома не выходил. Он не состоял на учёте и занимался большим теннисом. Семья погибшего характеризуется как благополучная. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной смерти мальчика.

Ранее сообщалось, что школьник умер от отравления неизвестным веществом в городе Всеволожске Ленобласти. Рядом с телом подростка лежали вейпы.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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