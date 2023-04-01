В Петербурге подросток скончался в собственной кровати

Подросток скончался в квартире на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. При этом в доме были найдены бутылки из-под безалкогольных напитков, пишет 78.ru.

Тело 15-летнего сына обнаружила его мать. Накануне утром родители ушли на работу и не стали будить подростка, поскольку у него каникулы. Около 13:30, не дозвонившись до ребёнка, мать приехала домой и нашла его в кровати без признаков жизни.

При этом накануне школьник из дома не выходил. Он не состоял на учёте и занимался большим теннисом. Семья погибшего характеризуется как благополучная. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной смерти мальчика.