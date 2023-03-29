В Симферополе школьник умер после пробежки на уроке физкультуры
Девятиклассник умер после урока физкультуры в Симферополе
В Симферополе 15-летний подросток скончался после физкультуры, сообщила пресс-служба ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Трагическая история произошла 28 марта в симферопольской школе № 10. После пробежки девятиклассник почувствовал себя плохо и упал в обморок. Перепуганные учителя и одноклассники быстро вызвали скорую, мальчика забрали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где была констатирована его смерть. По словам очевидцев, подросток перенёс даже несколько смертей.
"Вроде две клинические и одна биологическая смерть. Сердце останавливалось три раза, всё длилось около полутора часов. Мальчик был сердечником с высоким давлением", — приводит их слова Крымское информационное агентство.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему (ч.1 ст. 109 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника.
Ранее Лайф рассказывал историю из Великого Новгорода, где произошла ещё одна трагедия. В местной школе первоклассник внезапно почувствовал себя плохо, а после и вовсе неожиданно скончался.
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