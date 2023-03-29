В Симферополе школьник умер после пробежки на уроке физкультуры

В Симферополе 15-летний подросток скончался после физкультуры, сообщила пресс-служба ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Трагическая история произошла 28 марта в симферопольской школе № 10. После пробежки девятиклассник почувствовал себя плохо и упал в обморок. Перепуганные учителя и одноклассники быстро вызвали скорую, мальчика забрали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где была констатирована его смерть. По словам очевидцев, подросток перенёс даже несколько смертей.

"Вроде две клинические и одна биологическая смерть. Сердце останавливалось три раза, всё длилось около полутора часов. Мальчик был сердечником с высоким давлением", — приводит их слова Крымское информационное агентство.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему (ч.1 ст. 109 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника.