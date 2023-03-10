Первоклассник внезапно умер на школьной перемене в Великом Новгороде

Во время перемены в одной из школ Великого Новгорода скончался ученик первого класса. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по факту трагедии проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, 10 марта 2023 года ученик первого класса одного из учебных заведений, расположенных на территории города Великий Новгород, почувствовал себя плохо во время перемены и впоследствии скончался", — рассказали в СК.

Точную причину гибели первоклассника установит экспертиза. Следователи установят все обстоятельства случившегося.