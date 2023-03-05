В Новосибирске третьеклассник сломал позвоночник на уроке и стал для физрука "симулянтом"

В Новосибирске учительница физкультура проигнорировала жалобы девятилетнего школьника на сильную боль в спине во время урока и отказала ему в помощи. Как выяснилось позже, у ребёнка был травмирован позвоночник. Об инциденте мать мальчика рассказала в соцсети.

"На уроке физкультуры, выполняя задание учителя, кувырки через планку, которая была не меньше метра в высоту, сломал три позвонка. Мало того что его учительница назвала симулянтом и с переломом посадила на скамейку, так потом без сопровождения отправила одного в санчасть", — поделилась женщина в паблике "ЧП Новосибирск".

Всё произошло 16 февраля во время занятий физкультурой в школе. Ребёнок после кувырков почувствовал резкую боль в спине и затруднённое дыхание. Он подошёл и рассказал об этом педагогу, но та не придала значения жалобам школьника. Когда вызвали мать мальчика, она нашла сына лежащим на кушетке, он не мог самостоятельно встать, но никто из сотрудников учебного заведения не вызвал скорую. Медикам позвонила сама родительница. В машине скорой помощи мальчик потерял сознание.

У пострадавшего диагностированы компрессионный перелом трёх позвонков в грудном отделе и растяжение шеи. Семья написала заявление в полицию, но ни из школы, ни из участка никто не позвонил. Тогда женщина обратилась в СМИ с просьбой рассказать историю сына. Сейчас СУ СКР по Новосибирской области начало доследственную проверку.

"В ходе проверки предстоит установить обстоятельства травмирования ребёнка. Следственными органами будет дана правовая оценка действиям руководства и работникам образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей", — уточнили в ведомстве.

Школьника ждёт полгода реабилитации, ему необходимо находиться на домашнем обучении. Однако в школе женщине в этом отказали, заявив, что такая форма обучения у них не предусмотрена.