Ученик столичной школы мог умереть, если бы не ударившая его ножом в спину одноклассница

Медики обнаружили опухоль позвоночника у ученика, которого на прошлой неделе ранила ножом одноклассница в туалете московской школы № 538. По данным SHOT, ошарашенные родители подростка сменили гнев на милость и теперь претензий к девочке не имеют, ведь, по словам врачей, образование нашли вовремя.

По данным канала, после происшествия школьника привезли в больницу, сделали МРТ и увидели опухоль на одной из хрящевых прослоек в позвоночнике. Медики убеждены, что подростку очень повезло, ведь образование нашли на ранней стадии. Неизвестно, когда бы его диагностировали, если бы не "спасительный" удар в спину ножом в школьном туалете.

Также известно, что родители школьника никаких претензий к десятикласснице не имеют, а сами ребята снова дружат. Мама ученика призналась, что сейчас они консультируются с разными врачами, чтобы принять решение об операции.