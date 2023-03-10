Ученик столичной школы мог умереть, если бы не ударившая его ножом в спину одноклассница
Ученица, ударившая ножом в спину одноклассника в Москве, помогла врачам обнаружить у него опухоль
Медики обнаружили опухоль позвоночника у ученика, которого на прошлой неделе ранила ножом одноклассница в туалете московской школы № 538. По данным SHOT, ошарашенные родители подростка сменили гнев на милость и теперь претензий к девочке не имеют, ведь, по словам врачей, образование нашли вовремя.
По данным канала, после происшествия школьника привезли в больницу, сделали МРТ и увидели опухоль на одной из хрящевых прослоек в позвоночнике. Медики убеждены, что подростку очень повезло, ведь образование нашли на ранней стадии. Неизвестно, когда бы его диагностировали, если бы не "спасительный" удар в спину ножом в школьном туалете.
Также известно, что родители школьника никаких претензий к десятикласснице не имеют, а сами ребята снова дружат. Мама ученика призналась, что сейчас они консультируются с разными врачами, чтобы принять решение об операции.
Напомним, инцидент произошёл 3 марта. Десятиклассница из московской школы № 538 ударила ножом сверстника в школьном туалете. На вопрос, как девочка оказалась в мужском туалете, один из учащихся ответил, что школьники там регулярно курили вейпы. Причиной конфликта могли стать навязчивые приставания ученика к десятикласснице.
Shutterstock