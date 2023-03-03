Ученица вонзила нож в спину десятикласснику в школьном туалете в Москве
В Москве десятиклассника ударили ножом в туалете на перемене
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В Москве госпитализировали десятиклассника, которого ударили ножом в школьном туалете. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл в туалете школы № 538 на улице Каховке. По предварительным данным, ранения ученику нанесла одноклассница, за которой вскоре приехала бригада скорой психиатрической помощи. Пострадавший потерял много крови, однако ранение не было проникающим. Как пишет Mash, причиной мог стать тот факт, что юноша приставал к однокласснице, что ей не нравилось.
Ранее Лайф рассказывал о похожем инциденте в Химках, где 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея № 10. Пострадавшая смогла выжить после 30 ударов. Уже 18 февраля она была выписана из больницы и вернулась домой.