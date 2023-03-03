Ученица вонзила нож в спину десятикласснику в школьном туалете в Москве

Инцидент произошёл в туалете школы № 538 на улице Каховке. По предварительным данным, ранения ученику нанесла одноклассница, за которой вскоре приехала бригада скорой психиатрической помощи. Пострадавший потерял много крови, однако ранение не было проникающим. Как пишет Mash, причиной мог стать тот факт, что юноша приставал к однокласснице, что ей не нравилось.