В Южно-Сахалинске родителей призвали не допустить драки ЧВК "Рёдан"

В Южно-Сахалинске родители школьников стали получать сообщения о необходимости явиться на срочные собрания в пятницу 3 марта. Причиной стала появившаяся информация о планах подростков-последователей так называемой ЧВК "Рёдан" устроить драку.

Предположительно, представителями молодёжных субкультур запланировал потасовку на 4 и 5 марта в одном из местных крупных торговых центров. Многие школьники якобы намерены если не участвовать, то хотя бы прийти посмотреть.

"Наш классный руководитель прислала оповещение о срочном собрании. Сообщила, что это касается безопасности наших детей, но подробной информации пока нет. Конечно, слышали, что творится в областях России, постараемся присутствовать", — пояснила Astv.ru мать ученика восьмого класса.

В министерстве образования Сахалинской области отметили, что педагоги ведут разъяснительную работу с родителями и призывают выстраивать с детьми доверительный контакт, обращать внимание на цифровую гигиену и безопасность в Сети. Также родителей попросили обратить особое внимание на занятость детей в эти, а также последующие дни, контролировать их общение в WhatsApp и Telegram. А ещё призвали рассказать школьникам, какую ответственность перед законом они несут, принимая участие в подобных мероприятиях.