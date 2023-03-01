На сайте Зеленского появилась петиция о запрете "ЧВК Рёдан" на Украине

На сайте президента РФ Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить молодёжное движение "ЧВК Рёдан" на Украине. Её уже подписал 641 человек, всего нужно 25 тысяч голосов для рассмотрения главой государства.

"Данная петиция создана, чтобы запретить искусственно появившуюся на территории России "ЧВК Рёдан". Группировка ориентирована на молодое население Украины возрастом от 15–20 лет, цель которой устраивать массовые драки с представителями различных субкультур Украины", — указано в тексте.

Автор петиции уверен, что вербовщики "ЧВК Рёдан" должны нести уголовную ответственность. В документе отмечается, что учебные заведения и родители должны объяснить детям опасность этого движения.