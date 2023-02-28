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28 февраля, 20:41

"ЧВК Рёдан" добрался и до Белоруссии: Полиция задержала агрессивных подростков-"пауков" в Гомеле

В белорусском Гомеле полиция задержала агрессивно настроенных подростков из "ЧВК Рёдан"

Полиция Големя разогнала группу подростков с символикой "ЧВК Рёдан". Они собрались у местного торгового центра, пишет телеграм-канал gomel.today.

Полиция Гомеля задержала подростков с символикой "ЧВК Рёдан". Видео © t.me / gomel.today

В некоторых пабликах в соцсетях анонсировалась встреча "пауков" 28 февраля. Однако к месту сбора молодых людей прибыли и силовики с дубинками. В МВД Белоруссии сообщили о задержании 200 человек. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на "учёт" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16, дополнительно грозит административная ответственность.

В Кремле назвали "ЧВК Рёдан" псевдосубкультурой

В Кремле назвали "ЧВК Рёдан" псевдосубкультурой

Напомним, известность молодёжная субкультура "ЧВК Рёдан" приобрела после массовой драки, устроенной в одном из торговых центров Москвы. Позже полиция пресекла попытки устроить аналогичные "забивы" в Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах России. Движение также добралось и до Украины, массовые сходки прошли в Киеве, Львове и Харькове.

Обложка ©

t.me / gomel.today

Юлия Коновалова
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