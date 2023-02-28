"ЧВК Рёдан" добрался и до Белоруссии: Полиция задержала агрессивных подростков-"пауков" в Гомеле

В некоторых пабликах в соцсетях анонсировалась встреча "пауков" 28 февраля. Однако к месту сбора молодых людей прибыли и силовики с дубинками. В МВД Белоруссии сообщили о задержании 200 человек. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на "учёт" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16, дополнительно грозит административная ответственность.