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28 февраля, 00:26

Подростки из "ЧВК Рёдан" устроили массовые сходки в Киеве, Львове и Харькове

<p>Задержания подростков движения "ЧВК Рёдан" на Украине. Обложка © Полиция Харькова</p>

Задержания подростков движения "ЧВК Рёдан" на Украине. Обложка © Полиция Харькова

Подростки из молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан" на Украине устроили массовые драки в нескольких городах. Как пишет УНИАН, инциденты произошли в Киеве, Львове и Харькове.

В последнем, по данным издания, собралось более 240 человек, среди которых 149 мальчиков и 66 девочек. В Киеве подростки принесли с собой кастеты и другое холодное оружие, а также газовые баллончики. При этом в МВД Украины эти собрания назвали "флешмобом, организованным Россией".

Не скинхеды и не антифа: Что такое "ЧВК Рёдан", на которой помешались подростки

Не скинхеды и не антифа: Что такое "ЧВК Рёдан", на которой помешались подростки

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине набирает обороты подростковое движение "Анти-Рёдан". Стычки между сторонниками и противниками движения произошли в Полтаве, а в Ивано-Франковске представители движения не дождались схода "пауков".

Юлия Коновалова
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