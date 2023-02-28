Подростки из "ЧВК Рёдан" устроили массовые сходки в Киеве, Львове и Харькове

Подростки из молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан" на Украине устроили массовые драки в нескольких городах. Как пишет УНИАН, инциденты произошли в Киеве, Львове и Харькове.

В последнем, по данным издания, собралось более 240 человек, среди которых 149 мальчиков и 66 девочек. В Киеве подростки принесли с собой кастеты и другое холодное оружие, а также газовые баллончики. При этом в МВД Украины эти собрания назвали "флешмобом, организованным Россией".