На Украине набирает обороты подростковое движение "Анти-Рёдан"

Последователи ЧВК "Рёдан" и их ярые противники уже появились на Украине. Об этом пишет в понедельник местный портал "Телеграф". В соцсетях и Telegram с конца прошлой недели начали появляться страницы с соответствующим содержанием, а в центре Полтавы уже произошла стычка местных "рёданов" с их главными врагами — "оффниками" — подростками в спортивной одежде, которые в свою очередь противостоят поклонникам аниме. Но на Украине это противостояние получило ещё и политический окрас. Поскольку информация об активности ЧВК "Рёдан" пошла именно из России, движение мгновенно окрестили "пророссийским". В соцсетях украинские подростки так и пишут: "Нужно объединиться против очередной российской "заразы".

В Ивано-Франковске подростки собрались на сходку "Анти-Рёдан", которая закончилась ничем. Видео из Telegram

А вот в Ивано-Франковске активизировалось движение, призванное не допустить проникновения "пауков" — так ещё называют последователей ЧВК "Рёдан" — в украинские регионы. Накануне в городе даже состоялся "митинг": несколько десятков несовершеннолетних собрались перед городской ратушей и следили, чтобы на горизонте не появились представители этой субкультуры. О том, что в Ивано-Франковске планируется сход "пауков", также стало известно из соцсетей, но представители "Анти-Рёдана" своих оппонентов на площади так и не дождались.

Полицейские во Львове дежурят на месте предполагаемой сходки "оффников" и "пауков". Видео из соцсетей