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27 февраля, 16:55
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На Украине набирает обороты подростковое движение "Анти-Рёдан"

Последователи ЧВК "Рёдан" и их ярые противники уже появились на Украине. Об этом пишет в понедельник местный портал "Телеграф". В соцсетях и Telegram с конца прошлой недели начали появляться страницы с соответствующим содержанием, а в центре Полтавы уже произошла стычка местных "рёданов" с их главными врагами — "оффниками" — подростками в спортивной одежде, которые в свою очередь противостоят поклонникам аниме. Но на Украине это противостояние получило ещё и политический окрас. Поскольку информация об активности ЧВК "Рёдан" пошла именно из России, движение мгновенно окрестили "пророссийским". В соцсетях украинские подростки так и пишут: "Нужно объединиться против очередной российской "заразы".

В Ивано-Франковске подростки собрались на сходку "Анти-Рёдан", которая закончилась ничем. Видео из Telegram

А вот в Ивано-Франковске активизировалось движение, призванное не допустить проникновения "пауков" — так ещё называют последователей ЧВК "Рёдан" — в украинские регионы. Накануне в городе даже состоялся "митинг": несколько десятков несовершеннолетних собрались перед городской ратушей и следили, чтобы на горизонте не появились представители этой субкультуры. О том, что в Ивано-Франковске планируется сход "пауков", также стало известно из соцсетей, но представители "Анти-Рёдана" своих оппонентов на площади так и не дождались.

Полицейские во Львове дежурят на месте предполагаемой сходки "оффников" и "пауков". Видео из соцсетей

Во Львове тоже сегодня ожидалась массовая драка между двумя подростковыми группировками. Подготовка к "побоищу" активно и открыто велась в соцсетях, поэтому полицейские заранее выставили патрули у торгового центра "Форум", где всё и должно было произойти, так что ни один "паук" в результате не пострадал.

"Пауки" собираются в кучу: Почему подростков тянет в аниме-субкультуру ЧВК "Рёдан"

"Пауки" собираются в кучу: Почему подростков тянет в аниме-субкультуру ЧВК "Рёдан"

Как рассказывал Лайф, 22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" произошла массовая драка, участниками которой стали члены молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан". При задержании у них были обнаружены газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Позже силовики пресекли попытки устроить драки в торговых центрах Новосибирска, Петербурга и других городах. Только в Северной столице было задержано около 150 молодых людей.

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Telegram / Івано-Франківськ 24/7

Марина Калегина
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