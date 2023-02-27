На Украине набирает обороты подростковое движение "Анти-Рёдан"
Последователи ЧВК "Рёдан" и их ярые противники уже появились на Украине. Об этом пишет в понедельник местный портал "Телеграф". В соцсетях и Telegram с конца прошлой недели начали появляться страницы с соответствующим содержанием, а в центре Полтавы уже произошла стычка местных "рёданов" с их главными врагами — "оффниками" — подростками в спортивной одежде, которые в свою очередь противостоят поклонникам аниме. Но на Украине это противостояние получило ещё и политический окрас. Поскольку информация об активности ЧВК "Рёдан" пошла именно из России, движение мгновенно окрестили "пророссийским". В соцсетях украинские подростки так и пишут: "Нужно объединиться против очередной российской "заразы".
В Ивано-Франковске подростки собрались на сходку "Анти-Рёдан", которая закончилась ничем. Видео из Telegram
А вот в Ивано-Франковске активизировалось движение, призванное не допустить проникновения "пауков" — так ещё называют последователей ЧВК "Рёдан" — в украинские регионы. Накануне в городе даже состоялся "митинг": несколько десятков несовершеннолетних собрались перед городской ратушей и следили, чтобы на горизонте не появились представители этой субкультуры. О том, что в Ивано-Франковске планируется сход "пауков", также стало известно из соцсетей, но представители "Анти-Рёдана" своих оппонентов на площади так и не дождались.
Полицейские во Львове дежурят на месте предполагаемой сходки "оффников" и "пауков". Видео из соцсетей
Во Львове тоже сегодня ожидалась массовая драка между двумя подростковыми группировками. Подготовка к "побоищу" активно и открыто велась в соцсетях, поэтому полицейские заранее выставили патрули у торгового центра "Форум", где всё и должно было произойти, так что ни один "паук" в результате не пострадал.
Как рассказывал Лайф, 22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" произошла массовая драка, участниками которой стали члены молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан". При задержании у них были обнаружены газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Позже силовики пресекли попытки устроить драки в торговых центрах Новосибирска, Петербурга и других городах. Только в Северной столице было задержано около 150 молодых людей.
Telegram / Івано-Франківськ 24/7