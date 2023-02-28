В Кремле назвали "ЧВК Рёдан" псевдосубкультурой
Песков: Псевдосубкультура "ЧВК Рёдан" не несёт ничего хорошего молодёжи
В Кремле обратили внимание на ситуацию с движением "ЧВК Рёдан" и считают, что оно не несёт ничего хорошего для молодёжи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Внимание обратили. Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее, это псевдосубкультура, которая идёт со знаком минус и которая ничего хорошего нашей молодёжи не несёт", — сказал он.
Напомним, в ТЦ "Авиапарк" прогремела массовая драка с участием представителей новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". Полиция нашла у них газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Позже попытки устроить подобные "забивы" были пресечены в других городах России: в Санкт-Петербурге задержали около 150 подростков, а в Улан-Удэ сорвали драку с участием порядка 80 человек. В Роскомнадзоре заявили, что проверят публикации о движении.
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