В Кремле назвали "ЧВК Рёдан" псевдосубкультурой

В Кремле обратили внимание на ситуацию с движением "ЧВК Рёдан" и считают, что оно не несёт ничего хорошего для молодёжи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Внимание обратили. Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее, это псевдосубкультура, которая идёт со знаком минус и которая ничего хорошего нашей молодёжи не несёт", — сказал он.