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28 февраля, 10:00

В Кремле назвали "ЧВК Рёдан" псевдосубкультурой

Песков: Псевдосубкультура "ЧВК Рёдан" не несёт ничего хорошего молодёжи

В Кремле обратили внимание на ситуацию с движением "ЧВК Рёдан" и считают, что оно не несёт ничего хорошего для молодёжи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Внимание обратили. Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее, это псевдосубкультура, которая идёт со знаком минус и которая ничего хорошего нашей молодёжи не несёт", сказал он.

Не скинхеды и не антифа: Что такое "ЧВК Рёдан", на которой помешались подростки

Не скинхеды и не антифа: Что такое "ЧВК Рёдан", на которой помешались подростки

Напомним, в ТЦ "Авиапарк" прогремела массовая драка с участием представителей новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". Полиция нашла у них газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Позже попытки устроить подобные "забивы" были пресечены в других городах России: в Санкт-Петербурге задержали около 150 подростков, а в Улан-Удэ сорвали драку с участием порядка 80 человек. В Роскомнадзоре заявили, что проверят публикации о движении.

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VK/РЁДАН

Александр Юнашев
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