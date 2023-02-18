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18 февраля, 09:52

Пятиклассницу, пострадавшую при поножовщине в лицее в Химках, выписали из больницы

<p>Пятиклассница, пострадавшая при поножовщине в химкинском лицее. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ostorozhnodeti/3300" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Осторожно! Дети</a></p>

Пятиклассница, пострадавшая при поножовщине в химкинском лицее. Обложка © Telegram / Осторожно! Дети

Пятиклассницу, которая пострадала в результате поножовщины в лицее в Химках, выписали из больницы. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Наш маленький герой уже дома. Теперь всё самое плохое позади! Выздоравливай скорее!" — написала она в телеграм-канале, добавив, что в подарок от главы Химок Дмитрия Волошина девочка получила хомяка.

В беседе с Лайфом мама школьницы рассказала, что дочь хорошо держится после того, что с ней случилось. Женщина старается не комментироваться инцидент — по её словам, в Сети сейчас много фейков по этому поводу.

Мать пятиклассницы из Химок дала первое интервью и обвинила в поножовщине учителей

Мать пятиклассницы из Химок дала первое интервью и обвинила в поножовщине учителей

Напомним, что 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея № 10. Пострадавшую прооперировали, она выжила после 30 ударов ножом. Также были озвучены основные версии жуткой поножовщины: конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться.

Никита Осипов
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