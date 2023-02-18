Пятиклассницу, пострадавшую при поножовщине в лицее в Химках, выписали из больницы
Пятиклассница, пострадавшая при поножовщине в химкинском лицее. Обложка © Telegram / Осторожно! Дети
Пятиклассницу, которая пострадала в результате поножовщины в лицее в Химках, выписали из больницы. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.
"Наш маленький герой уже дома. Теперь всё самое плохое позади! Выздоравливай скорее!" — написала она в телеграм-канале, добавив, что в подарок от главы Химок Дмитрия Волошина девочка получила хомяка.
В беседе с Лайфом мама школьницы рассказала, что дочь хорошо держится после того, что с ней случилось. Женщина старается не комментироваться инцидент — по её словам, в Сети сейчас много фейков по этому поводу.
Напомним, что 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея № 10. Пострадавшую прооперировали, она выжила после 30 ударов ножом. Также были озвучены основные версии жуткой поножовщины: конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться.