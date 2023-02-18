Пятиклассницу, пострадавшую при поножовщине в лицее в Химках, выписали из больницы

Пятиклассницу, которая пострадала в результате поножовщины в лицее в Химках, выписали из больницы. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Наш маленький герой уже дома. Теперь всё самое плохое позади! Выздоравливай скорее!" — написала она в телеграм-канале, добавив, что в подарок от главы Химок Дмитрия Волошина девочка получила хомяка.