Мять пятиклассницы из Химок дала первое интервью и обвинила в поножовщине учителей
Мать пятиклассницы, устроившей поножовщину в Химках, обвинила в случившемся учителей
Мать пятиклассницы, которая изрезала сверстницу в туалете лицея в Химках кухонным ножом, впервые дала интервью журналистам. Как выяснилось, в случившемся женщина винит "некомпетентного школьного психолога" и учителей, которые загружены работой, из-за чего порой им некогда заниматься воспитанием учеников, пишет SHOT.
Интервью мамы пятиклассницы, которая изрезала ножом сверстницу в Химках. Видео © Telegram / SHOT
"Не смогли два подростка решить конфликт какой-то. Никого из взрослых не оказалось в тот момент для того, чтобы решить это. А мама с папой — мы не знаем, как они между собой общаются в школе, что там происходит. Было бы, например, это на наших глазах, мы бы дали совет ребёнку. Вот у нас психолог в школе. Она что, психолог? Она вообще просто не компетентна ни в чём! Потому что я понимаю, что на место моей дочери придёт другой ребёнок", — сказала Алла журналистам.
По словам женщины, сейчас её дочка психологически чувствует себя уже гораздо лучше и потихоньку восстанавливается после "пережитого стресса". Семья девочки также очень переживает за здоровье потерпевшей школьницы и готова оплатить лечение, однако её родители не хотят идти на какой-либо контакт с ними.
Напомним, 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея № 10. Пострадавшую уже прооперировали. Также были озвучены основные версии жуткой поножовщины: конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться.
Telegram/SHOT