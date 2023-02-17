Мять пятиклассницы из Химок дала первое интервью и обвинила в поножовщине учителей

"Не смогли два подростка решить конфликт какой-то. Никого из взрослых не оказалось в тот момент для того, чтобы решить это. А мама с папой — мы не знаем, как они между собой общаются в школе, что там происходит. Было бы, например, это на наших глазах, мы бы дали совет ребёнку. Вот у нас психолог в школе. Она что, психолог? Она вообще просто не компетентна ни в чём! Потому что я понимаю, что на место моей дочери придёт другой ребёнок", — сказала Алла журналистам.