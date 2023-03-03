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3 марта, 13:21

Напавшая на одноклассника школьница всегда носила с собой нож и угрожала детям

Устроившая поножовщину в школе в Москве десятиклассница угрожала другим детям

Десятиклассница из московской школы № 538, которая сегодня днём ранила одноклассника, регулярно ходила в школу с ножом и даже угрожала другим ученикам. Об этом сами школьники рассказали телеграм-каналу SHOT.

На вопрос, как девочка оказалась в мужском туалете, один из учащихся ответил, что школьники там регулярно курили вейпы.

"Он вроде бы украл у неё что-то. В классе очень много кто с ножами ходит, с канцелярскими", — заметил один из учеников.

В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, а после спокойно пошла на уроки

В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, а после спокойно пошла на уроки

Другие ребята вспомнили, что уже не раз видели напавшую с ножом, им она резала булку хлеба и даже угрожала одному школьнику, который доставал её.

"Я услышала крик. Она уже была с ножом и говорила не произносить её имя. Потом она убежала. Там очень много крови", — рассказали другие школьницы.

Как уже писал Лайф, по одной из версий, вонзить в спину школьнику нож десятиклассница могла из-за того, что тот к ней приставал.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
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