Напавшая на одноклассника школьница всегда носила с собой нож и угрожала детям

Десятиклассница из московской школы № 538, которая сегодня днём ранила одноклассника, регулярно ходила в школу с ножом и даже угрожала другим ученикам. Об этом сами школьники рассказали телеграм-каналу SHOT.

На вопрос, как девочка оказалась в мужском туалете, один из учащихся ответил, что школьники там регулярно курили вейпы.

"Он вроде бы украл у неё что-то. В классе очень много кто с ножами ходит, с канцелярскими", — заметил один из учеников.

Другие ребята вспомнили, что уже не раз видели напавшую с ножом, им она резала булку хлеба и даже угрожала одному школьнику, который доставал её.

"Я услышала крик. Она уже была с ножом и говорила не произносить её имя. Потом она убежала. Там очень много крови", — рассказали другие школьницы.