Под Петербургом отец зашёл в комнату к сыну-вейперу и обнаружил его мёртвым

Школьник умер от отравления неизвестным веществом в городе Всеволожске Ленинградской области. Рядом с его телом лежали вейпы, сообщает SHOT.

Тело 17-летнего одиннадцатиклассника рано утром в его комнате обнаружил отец. Рядом лежали два вейпа разного типа. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление неустановленным веществом.