Под Петербургом отец зашёл в комнату к сыну-вейперу и обнаружил его мёртвым
Во Всеволожске Ленинградской области отец обнаружил мёртвым школьника-вейпера
Школьник умер от отравления неизвестным веществом в городе Всеволожске Ленинградской области. Рядом с его телом лежали вейпы, сообщает SHOT.
Тело 17-летнего одиннадцатиклассника рано утром в его комнате обнаружил отец. Рядом лежали два вейпа разного типа. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление неустановленным веществом.
По данным телеграм-канала, парень рос в благополучной семье. Родители рассказали, что у сына не было хронических и эпилептических заболеваний. Сейчас эксперты выясняют, что именно вдыхал подросток перед смертью.
К слову, сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что кабмин сформирует чёткую позицию по вопросу о запрете вейпов. Ранее глава Комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев предложил распространить на вейпы ограничения по продаже сигарет.
В последнее время нередки случаи гибели несовершеннолетних, куривших вейпы. Так, буквально месяц назад в подмосковном Ногинске был найден мёртвым семиклассник-кадет, на месте изъяли испаритель для вейпа. Аналогичные случаи были выявлены в Петербурге и Уфе.
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