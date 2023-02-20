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20 февраля, 15:24

В России умер очередной подросток-вейпер

Mash: В Ногинске найден мёртвым семиклассник, на месте изъяли испаритель для вейпа

Mash сообщил о смерти семиклассника-кадета в Ногинске. По предварительным данным, перед смертью подросток курил вейп.

Родители обнаружили тело 13-летнего сына, когда вернулись домой с работы. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи лишь констатировали смерть. Сейчас следователи изучают личные вещи ученика кадетского корпуса, в их числе испаритель и газовый баллончик.

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Отметим, что это уже не первый случай гибели российских подростков-вейперов, смерть которых связывают с непосредственно вредной привычкой. Аналогичные случаи уже были выявлены в Петербурге и Уфе. В Калининградской области на днях двое подростков отравились жидкостью для вейпа и попали в больницу.

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Shutterstock

Алексей Берковиц
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