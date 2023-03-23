Мишустин пообещал рассмотреть предложение Госдумы о запрете вейпов для детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать инициативу нижней палаты парламента о полном запрете продажи вейпов детям.
"Это наша общая позиция. Михаил Владимирович, надо поддержать. Детей надо спасать, потому что это пагубные привычки, <…> никто не может ответить, насколько они вредны", — сказал Володин после отчёта Мишустина в Госдуме.
Премьер пообещал рассмотреть инициативу, сформировав позицию правительства по этому вопросу.
Напомним, что ещё в январе спикер ГД Вячеслав Володин поручил депутатам изучить вопрос возможного запрета вейпов. Он отметил, что в последнее время эти устройства набирают популярность среди школьников. Инициативу поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве. Даже onlyfans-модели записали видеообращение к молодёжи с призывом "Не берите в рот всякую каку". Уже не первый год врачи говорят о вреде этих устройств. Тонзиллит, фарингит, аденоиды, частые пневмонии, ХОБЛ — это далеко не полный список последствий, с которыми могут столкнуться любители вейпов.
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