Onlyfans-модели записали видеообращение к молодёжи с призывом "Не берите в рот всякую каку"

Многие известные Onlyfans-модели поддержали запрет вейпов в России после череды резонансных случаев с пострадавшими от любви к электронным сигаретам подростками. Труженицы индустрии для взрослых признаются, что им не наплевать на здоровье подрастающего поколения. MetiSka, Di Lu, София Волженская и Майя Нгуен записали для Лайфа специальное видеообращение.

Последняя, к примеру, по образованию является врачом и часть своего последнего стрима посвятила именно этой теме, намекнув на риск развития эректильной дисфункции у приверженцев модной привычки. В свою очередь Di Lu заявила, что ей "не всё равно, что брать в рот", и напомнила о случаях смерти от вейпов.

"Ребят, мне не всё равно, что брать в рот. Тем более мне не всё равно, что берёте в рот вы. В последнее время участились скандалы с вейпами и "электронками". Не курите их. Это вредит вашему здоровью. Сейчас очень много некачественных партий, очень много детей травятся ими, умирают и так далее. Если вы не хотите лечиться от разных болезней, то я призываю вас отказаться от них", — сказала Di Lu.