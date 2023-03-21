В Госдуме предложили распространить на вейпы ограничения по продаже сигарет

Необходимо приравнять продажу вейп-устройств к реализации сигарет. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев.

"Мы предлагаем приравнять к продаже сигарет и продажу самих устройств для употребления никотина", — сказал депутат.

Вместе с тем, продолжил Метелев, предлагается распространить на вейп-устройства все требования и ограничения, которые в настоящий момент действуют в отношении сигарет. Речь в том числе идёт о выкладке, доведении до потребителя сведений о вреде, а также запрете на продажу дистанционным способом.

По словам депутата, сегодня в табачном законодательстве отсутствуют упоминания составных частей никотиносодержащей продукции. Следовательно, подростки легко могут её покупать, поэтому важно устранить такой пробел.