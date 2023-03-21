В Госдуме предложили распространить на вейпы ограничения по продаже сигарет
Депутат Метелев предложил приравнять продажу вейп-устройств к реализации сигарет
Необходимо приравнять продажу вейп-устройств к реализации сигарет. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев.
"Мы предлагаем приравнять к продаже сигарет и продажу самих устройств для употребления никотина", — сказал депутат.
Вместе с тем, продолжил Метелев, предлагается распространить на вейп-устройства все требования и ограничения, которые в настоящий момент действуют в отношении сигарет. Речь в том числе идёт о выкладке, доведении до потребителя сведений о вреде, а также запрете на продажу дистанционным способом.
По словам депутата, сегодня в табачном законодательстве отсутствуют упоминания составных частей никотиносодержащей продукции. Следовательно, подростки легко могут её покупать, поэтому важно устранить такой пробел.
Ранее сообщалось, что российским школьникам продают специальные накладки на паспорт для покупки алкоголя. Выявить такую подделку почти невозможно, поскольку на ней есть даже имитация голограммы. Однако такая "фишка" влечёт за собой уголовную ответственность.
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