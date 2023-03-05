Аргумент налицо: Как отучить подростка от курения вейпа

Многие пропагандируют вейпы как безопасную альтернативу никотиновым сигаретам, но особой популярностью они пользуются среди подростков. При этом вред от их использования, безусловно, есть. В чём состоит вред "парилки" и как отучить ребёнка от её курения, в беседе с Лайфом рассказала врач-пульмонолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Елена Галкина.

Помимо основного вреда для здоровья — при вдыхании — существует и иная опасность от использования вейпа. Например, он легко может взорваться и травмировать лицо, а также вызвать аллергические реакции. Кроме того, "электронка" провоцирует сухость во рту, раздражает верхние дыхательные пути, вызывая кашель и снижая местную иммунную защиту.

"Никотинсодержащие вейпы вызывают зависимость от никотина и повышение давления, сердцебиение, тошноту и рвоту, угнетают нервную систему, ухудшают зрение. Выяснили, что электронные сигареты могут провоцировать различные заболевания полости рта, начиная от воспаления дёсен и заканчивая потерей зубов. Кроме того, среди вейперов повышен риск развития рака", — указала пульмонолог.

По её словам, побочные эффекты аналогичны и для взрослых, и для подростков, но у последних такие эффекты возникают при вдыхании намного меньших количеств данных веществ и в более ранние сроки. Дело в том, что состав жидкости никто не контролирует, ведь вейпы не сертифицированы ВОЗ. Поэтому на рынке очень много подделок и сертифицированной продукции нет.

Как известно, те, кто начал курить в подростковом возрасте, обычно курят всю жизнь. Из-за этого у таких людей растёт риск развития заболеваний лёгких. Чтобы отучить подростка курить вейп, стоит задать самому себе вопрос: "Почему он курит? Что компенсирует таким образом? Не хочет выделяться, быть изгоем в классе?" После нужно обратиться к психологу и наркологу.

"Обратить внимание на изменение внешнего вида, подросткам это крайне важно. Важнее, чем, например, абстрактные для них опасности в виде тяжёлых и отсроченных по времени заболеваний. Сказать, что изменился цвет лица не в лучшую сторону или появились прыщи, которых раньше не было", — советует врач.

Пульмонолог также рекомендует упоминать вопрос экономии денежных средств — ведь их можно потратить на другие приятные вещи. Также можно привести в пример человека, не курящего вейп, который является авторитетом для подростка, тем самым воззвать к чувствам особенности и индивидуальности.