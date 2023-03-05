Аргумент налицо: Как отучить подростка от курения вейпа
Пульмонолог Галкина рассказала, как отучить подростка от курения вейпа
Многие пропагандируют вейпы как безопасную альтернативу никотиновым сигаретам, но особой популярностью они пользуются среди подростков. При этом вред от их использования, безусловно, есть. В чём состоит вред "парилки" и как отучить ребёнка от её курения, в беседе с Лайфом рассказала врач-пульмонолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Елена Галкина.
Помимо основного вреда для здоровья — при вдыхании — существует и иная опасность от использования вейпа. Например, он легко может взорваться и травмировать лицо, а также вызвать аллергические реакции. Кроме того, "электронка" провоцирует сухость во рту, раздражает верхние дыхательные пути, вызывая кашель и снижая местную иммунную защиту.
"Никотинсодержащие вейпы вызывают зависимость от никотина и повышение давления, сердцебиение, тошноту и рвоту, угнетают нервную систему, ухудшают зрение. Выяснили, что электронные сигареты могут провоцировать различные заболевания полости рта, начиная от воспаления дёсен и заканчивая потерей зубов. Кроме того, среди вейперов повышен риск развития рака", — указала пульмонолог.
По её словам, побочные эффекты аналогичны и для взрослых, и для подростков, но у последних такие эффекты возникают при вдыхании намного меньших количеств данных веществ и в более ранние сроки. Дело в том, что состав жидкости никто не контролирует, ведь вейпы не сертифицированы ВОЗ. Поэтому на рынке очень много подделок и сертифицированной продукции нет.
Как известно, те, кто начал курить в подростковом возрасте, обычно курят всю жизнь. Из-за этого у таких людей растёт риск развития заболеваний лёгких. Чтобы отучить подростка курить вейп, стоит задать самому себе вопрос: "Почему он курит? Что компенсирует таким образом? Не хочет выделяться, быть изгоем в классе?" После нужно обратиться к психологу и наркологу.
"Обратить внимание на изменение внешнего вида, подросткам это крайне важно. Важнее, чем, например, абстрактные для них опасности в виде тяжёлых и отсроченных по времени заболеваний. Сказать, что изменился цвет лица не в лучшую сторону или появились прыщи, которых раньше не было", — советует врач.
Пульмонолог также рекомендует упоминать вопрос экономии денежных средств — ведь их можно потратить на другие приятные вещи. Также можно привести в пример человека, не курящего вейп, который является авторитетом для подростка, тем самым воззвать к чувствам особенности и индивидуальности.
Ранее Лайф писал, что в Калининградской области два подростка отравились жидкостью для вейпа. Семиклассник покурил на перемене вейп, который дал ему старшеклассник. На уроке подростку стало плохо, из-за чего его отвели в другой кабинет — отдохнуть в тишине. Состояние ухудшилось, когда мальчик был в столовой. После второго приступа школьника госпитализировали и поставили ему капельницу.
ТАСС / Артём Житенев