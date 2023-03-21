Российские школьники нашли лазейку для покупки алкоголя, но она попахивает уголовкой

Алкоголь и сигареты в России по закону можно купить по достижении 18 лет, но зачастую несовершеннолетние школьники без проблем приобретают запрещённый им товар, а также попадают в клубы и бары. Помогают им в этом поддельные документы. Так, сейчас подросткам за 4,5 тысячи рублей продают специальные накладки на паспорт, где указан нужный возраст. Выявить такую подделку практически невозможно — на накладке есть даже имитация голограммы. Однако такая "фишка" влечёт за собой уголовную ответственность.

Лайф решил узнать, как всё происходит на самом деле, и купил такой паспорт девушке, с которым она обошла свыше десятка магазинов в Москве. При этом статистика бдительности продавцов не радует — подвох заметили лишь в одной точке. В других кассиры легко продавали спиртное и сигареты школьнице. Поэтому надпись "Сувенирный экземпляр" на обороте накладок вряд ли спасёт изготовителей от ответственности за подделку документов.

Российским школьникам продают специальные накладки на паспорт для покупки алкоголя. Видео © LIFE

Путешествие юного спецагента было снято на видео. В ходе съёмок ни один подросток в итоге не купил "запрещённые" товары — эксперимент заканчивался на моменте оплаты.