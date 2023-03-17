Крепкое пиво, вино и бдительность прохожих уберегли девственность 14-летней школьницы из Мытищ

В Мытищах парень попытался соблазнить восьмиклассницу с помощью коктейлей из крепкого пива и вина. Однако его план провалился после того, как школьница перепила и отключилась, пишет SHOT.

14-летняя девочка познакомилась с 18-летним Артуром в боте для знакомств. Молодой человек пригласил её на свидание. Восьмиклассница приехала по адресу и увидела пятизвёздочный отель и молодого человека без верхней одежды и в тапочках, который ждал её внизу. Он пригласил школьницу подняться в номер и выпить вина, та согласилась. Но в итоге Артур угостил гостью менее изысканным напитком — коктейлем из вина и крепкого пива. По словам девочки, парень только делал вид, что пил. Через полчаса алкоголь закончился, и ребята отправились в магазин. Вернувшись, школьница почувствовала себя плохо и легла на кровать. В этот момент Артур начал домогаться её: стянул всю одежду, кроме худи. Восьмиклассница оттолкнула его ногой и отключилась.

Очнулась она от стука в дверь. Оказалось, что знакомый школьницы заметил её на улице с неизвестным и позвонил в полицию. Из гостиницы девочку отправили на осмотр к гинекологу. Врач установил, что она всё ещё девственница. Парня задержали и выяснили, что он вовсе никакой не Артур, а Жаватхан. И ему не 18 лет, а 21 год. По словам молодого человека, он не знал, что девочка несовершеннолетняя.