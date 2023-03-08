Нижегородскому бывшему пэпээснику грозит срок за попытку заняться оральным сексом с девочкой

В Нижнем Новгороде бывшего сотрудника ППС подозревают в развратных действиях по отношению к 12-летней девочке. Как Лайфу рассказал источник, на полицейского заведено уголовное дело, также мужчину уже уволили из органов.

Обвиняемый дважды пытался заняться оральным сексом со школьницей. Первый раз это случилось перед Новым годом в квартире, а второй случай произошёл в январе. Тогда фигурант уголовного дела заманил девочку в гараж и снял перед ней штаны.

По нашим данным, педофил в погонах уже признался в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.