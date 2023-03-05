Поход россиянок в клуб в Турции обернулся отключкой на два дня и групповым изнасилованием

В турецкой Анталье две россиянки подверглись изнасилованию после того, как решили походить по местным клубам. Об этом девушки сообщили в полицию, вернувшись с отдыха в Москву, пишет Mash.

Две официантки из дорогого ресторана в Москве отправились вместе на отдых в Анталью. В последние дни пребывания на курорте девушки попросили сотрудника отеля Камиля показать им лучшие клубы города. Тот согласился, а также позвал своего друга. В одном из заведений компания выпила, после чего москвички внезапно потеряли сознание. Об отключке на два дня у них остались только смутные и весьма болезненные воспоминания — отель и групповое изнасилование.

Девушки до последнего всё скрывали даже от родителей после возвращения в Москву. Но они пытались выпытать у детей, почему те два дня не отвечали на сообщения. В итоге потерпевшие признались. Родители тут же настояли на обращении с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело. По версии правоохранителей, россиянок могли накачать наркотиками.