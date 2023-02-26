38-летняя россиянка насмерть подавилась блинами на конкурсе по их поеданию

Конкурс по поеданию блинов трагически закончился для одной из участниц. Жительница Омской области хотела испытать удачу в соревновании, однако подавилась и умерла. Об этом сообщили в местной группе во "ВКонтакте" "Инцидент Омск".

Санаторий "Коммунальник". Фото © VK / "Инцидент Омск"

Объявление о проведении Масленицы в санатории. Фото © VK / "Санаторий "Коммунальник"

Празднование Масленицы проходило в местном санатории "Коммунальник". Жители собрались на проводы русской зимы, чтобы весело провести время за русскими народными играми и забавами, поучаствовать в беспроигрышной лотерее и сжигании чучела, угоститься вкусностями на праздничной ярмарке и отведать выпечку, однако закончилось мероприятие трагедией.

"На конкурсе по поеданию блинов умерла 38-летняя женщина, подавившись блином... Скорой помощи на месте не было, её вызвали позже, но было уже поздно", — говорится в сообщении паблика.