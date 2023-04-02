Ребёнок погиб в результате ДТП с пятью автомобилями в Астраханской области

Пять машин столкнулись на автодороге в Наримановском районе Астраханской области. В результате ДТП погиб один человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД России по региону.

Столкновение случилось днём 2 апреля на 15-м километре трассы Р215. В месте ДТП проводился ремонт дороги. КамАЗ влетел в стоящий на светофоре Chevrolet Lacetti, тот от удара въехал в Nissan Pathfinder, он врезался в Skoda Kodiaq, а этот — в ВАЗ 21110.

"В результате ДТП пассажир Chevrolet — девочка 2011 года рождения, гражданка Узбекистана, — скончалась на месте ДТП до приезда медиков", — говорится в сообщении.

Также пассажирка "нисана" 2016 года рождения получила травмы, не опасные для жизни, её госпитализировали. Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя КамАЗа административные материалы. Следственное управление УМВД проводит процессуальную проверку. Её также организовала Прокуратура Астраханской области.

"Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 2 апреля 2023 года. <...> Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль", — сообщила пресс-служба ведомства.