Огромный контейнер раздавил кабину грузовика на Кубани
На Кубани кабину фуры раздавил контейнер, сорвавшийся с другого грузовика
Контейнер раздавил кабину грузовика на Кубани. Фото © LiFE
В Краснодарском крае в районе Славянска-на-Кубани случилось необычное ДТП. Контейнер сорвался с одной из фур и раздавил кабину другой. По счастливой случайности водителя невезучего грузовика там не было.
ДТП произошло накануне примерно в 21:00 у посёлка Полтавский Красноармейского района. До Славянска-на Кубани оттуда около шести километров. Очевидец, снявший последствия ДТП на видео, сравнил произошедшее с сюжетом триллера "Пункт назначения". Как он отметил, "картина жёсткая".
"Всё нормально хоть, без жертв. Водила вон стоит, в рубашке родился. Кабину снесло", — говорит мужчина.
У места аварии образовалась пробка. Транспортный поток пустили по незанятой части трассы.
Ранее в Новосибирской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого изначально погиб один человек. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 11, среди них двое детей. После смертельной аварии СК возбудил уголовное дело.