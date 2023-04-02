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2 апреля, 04:32

Огромный контейнер раздавил кабину грузовика на Кубани

На Кубани кабину фуры раздавил контейнер, сорвавшийся с другого грузовика

<p>Контейнер раздавил кабину грузовика на Кубани. Фото © LiFE</p>

Контейнер раздавил кабину грузовика на Кубани. Фото © LiFE

В Краснодарском крае в районе Славянска-на-Кубани случилось необычное ДТП. Контейнер сорвался с одной из фур и раздавил кабину другой. По счастливой случайности водителя невезучего грузовика там не было.

Последствия ДТП на трассе у Славянска-на-Кубани. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

ДТП произошло накануне примерно в 21:00 у посёлка Полтавский Красноармейского района. До Славянска-на Кубани оттуда около шести километров. Очевидец, снявший последствия ДТП на видео, сравнил произошедшее с сюжетом триллера "Пункт назначения". Как он отметил, "картина жёсткая".

"Всё нормально хоть, без жертв. Водила вон стоит, в рубашке родился. Кабину снесло", — говорит мужчина.

У места аварии образовалась пробка. Транспортный поток пустили по незанятой части трассы.

Два человека погибли в результате ДТП с легковушками в Подмосковье

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Ранее в Новосибирской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого изначально погиб один человек. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 11, среди них двое детей. После смертельной аварии СК возбудил уголовное дело.

Андрей Григорьев
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