Огромный контейнер раздавил кабину грузовика на Кубани

В Краснодарском крае в районе Славянска-на-Кубани случилось необычное ДТП. Контейнер сорвался с одной из фур и раздавил кабину другой. По счастливой случайности водителя невезучего грузовика там не было.

Последствия ДТП на трассе у Славянска-на-Кубани. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

ДТП произошло накануне примерно в 21:00 у посёлка Полтавский Красноармейского района. До Славянска-на Кубани оттуда около шести километров. Очевидец, снявший последствия ДТП на видео, сравнил произошедшее с сюжетом триллера "Пункт назначения". Как он отметил, "картина жёсткая".

"Всё нормально хоть, без жертв. Водила вон стоит, в рубашке родился. Кабину снесло", — говорит мужчина.